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ميلان يقترب من نجم الدوري الإنجليزي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات عملية انتقال خاميس رودريجيز، صانع ألعاب إيفرتون، إلى ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن صفقة رودريجيز من الممكن أن تكلف خزينة ميلان 10 ملايين يورو فقط.

وأوضح أن خورخي مينديز، وكيل رودريجيز ورافائيل لياو جناح ميلان، عرض على الروسونيري إجراء صفقة تبادلية مع إيفرتون تضم اللاعبين.

وهناك حالة من القلق تسيطر على ميلان بشأن الحالة الجسدية لرودريجيز، وعدم انتظامه في المشاركة بالمباريات خلال المواسم الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد مسئولي ميلان اجتماعًا مع مينديز، الأسبوع المقبل، من أجل حسم صفقة رودريجيز.

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