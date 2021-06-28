نجم إنتر ميلان على أبواب باريس سان جيرمان









اقترب النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، من الانتقال لصفوف نادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، فإن باريس سان جيرمان اقترب من حسم صفقة أشرف حكيمي.





وتابعت الشبكة، أن باريس سان جيرمان، يعمل حاليًا على إنهاء بعض التفاصيل الخاصة مع إنتر، وأن مديره الرياضي ليوناردو على اتصال مباشر بإدارة النيراتزوري.



