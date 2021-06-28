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نجم ريال مدريد يقترب من ريال بيتيس

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:51 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني داني سيبايوس نجم ريال مدريد الإسباني اتفق على الانضمام إلى نادي جديد.
وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن سيبايوس توصل إلى اتفاق مع ريال بيتيس الإسباني من أجل الانضمام إليه في الموسم المقبل.
وألمح الموقع الإسباني أن سيبايوس فضل العودة إلى الدوري الإسباني عن الانضمام إلى ميلان الإيطالي.
وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال بيتيس لم يتقدم بأي عرض رسمي لريال مدريد حتى الآن كما أن الملكي يشترط الحصول على 30 مليون يورو من أجل السماح برحيل سيبايوس.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد لا يستبعد فكرة استمرار سيبايوس في قلعة سانتياجو برنابيو خلال الموسم المقبل إذا لم يحصل النجم الإسباني على عروض مقنعة.

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