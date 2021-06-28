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برشلونة يخطط لضم نجم روما

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم روما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الحارس البرازيلي نيتو في طريقه للرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يبحث عن حارس مرمى جديد خاصة في ظل مخاوف تأخر عودة حارس مرماه الألماني أندريه تير شتيجن للمشاركة في المباريات عقب خضوعه للجراحة الأخيرة.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يسعى للتعاقد مع حارس مرمى يمتلك خبرة وقدرات فنية جيدة بسعر منخفض.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة طلب معلومات عن باو لوبيز حارس مرمى روما الإيطالي الذي يمتلك عقدا مع ذئاب العاصمة الإيطالية حتى صيف 2024.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن روما لن يعترض على بيع لوبيز لأن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق طلب التعاقد مع مواطنه روي باتريسيو من وولفرهامبتون الإنجليزي.

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