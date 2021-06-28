مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي









يستهدف مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الجاري، بضم أحد أهداف نادي ريال مدريد الإسباني.





مانشستر يونايتد يستهدف ضم لاعب رين الفرنسي





ودخل إدواردو كامافينجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي رين الفرنسي، في دائرة إهتمامات مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما كان اللاعب هدفا لريال مدريد آخر عامين.





من جانبه ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيتحرك مباشرة لضم كامافينجا، عقب حسم صفقة جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني.





وتابعت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وافق على دفع 77 مليون جنيه إسترليني، مقابل ضم الدولي الإنجليزي جادون سانشو إلى ملعب أولد ترافورد، في الميركاتو الصيفي الجاري.



