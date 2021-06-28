Advertisements

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements


كشف تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة بعد خطف لاعبه الهولندي الجديد جورجينيو فينالدوم، بعد إقترابه من برشلونة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سان جيرمان يستهدف التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، لتعزيز وسط ملعبه بلاعب ذو خبرات كبيرة، للعب بجوار فينالدوم، والمساهمة في تحقيق لقب دوري الأبطال، الذي طال انتظاره.

وأكدت الصحيفة، أن مستقبل بيانيتش يبدو بعيدًا عن برشلونة، حيث يرغب في الرحيل عن كامب نو، بعد موسم سلبي بالنسبة له تحت قيادة رونالد كومان، مع الأخذ في الاعتبار أن البارسا يستهدف تخفيف كتلة رواتب الفريق، ومغادرة اللاعب ستساعد الكتلان في تحقيق هذا الهدف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة لن يغالي في طلباته لرحيل بيانيتش، وسيكون متساهلًا بشكل كبير.

وأضافت الصحيفة، أن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني، يتفقان على أن الفريق ما زال بحاجة للاعب وسط آخر بحجم خبرات بيانيتش.

وتعاقد سان جيرمان مع فينالدوم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول، على الرغم من أنه كان أقرب للنادي الكتالوني. 

جدير بالذكر أن يوفنتوس أيضًا يدرس استعادة بيانيتش من جديد، خاصة بعد تولي ماكس أليجري تدريب الفريق الكروي الأول، إلى جانب تشيلسي، الذي أبدى اهتمامه بالبوسني في وقتٍ سابق.

أخبار تهمك

عاجل ـ الكشف عن موقف الاتحاد المصري من مشاركة لاعبى الأهلى مع المنتخب الأوليمبي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 15 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 18 ساعة

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ ساعة و 26 دقيقة

راموس يحسم وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

11:25 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة