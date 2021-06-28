باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل









كشف تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة بعد خطف لاعبه الهولندي الجديد جورجينيو فينالدوم، بعد إقترابه من برشلونة.





ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سان جيرمان يستهدف التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، لتعزيز وسط ملعبه بلاعب ذو خبرات كبيرة، للعب بجوار فينالدوم، والمساهمة في تحقيق لقب دوري الأبطال، الذي طال انتظاره.





وأكدت الصحيفة، أن مستقبل بيانيتش يبدو بعيدًا عن برشلونة، حيث يرغب في الرحيل عن كامب نو، بعد موسم سلبي بالنسبة له تحت قيادة رونالد كومان، مع الأخذ في الاعتبار أن البارسا يستهدف تخفيف كتلة رواتب الفريق، ومغادرة اللاعب ستساعد الكتلان في تحقيق هذا الهدف.





وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة لن يغالي في طلباته لرحيل بيانيتش، وسيكون متساهلًا بشكل كبير.





وأضافت الصحيفة، أن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني، يتفقان على أن الفريق ما زال بحاجة للاعب وسط آخر بحجم خبرات بيانيتش.





وتعاقد سان جيرمان مع فينالدوم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول، على الرغم من أنه كان أقرب للنادي الكتالوني.



