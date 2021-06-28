"The Morning Show".. مسلسل يكشف عالم الأخبار العاجلة





حصل الجزء الثاني من مسلسل The Morning Show، على جائزة الإيمي في موسمه الأول وهو من بطولة جنيفر أنيستون وريس ويذرسبون. ي









ويسلط المسلسل الضوء على عالم الأخبار العاجلة وحياة الأشخاص الذين يساعدون الناس على الاستيقاظ في الصباح وبدء يومهم بالأخبار.









كذلك يبدأ بتقديم شخصية جينفر آنستون التي تُعتبر من أبرز العاملين في مجال الإعلام وكيف أنها تُضطر لمحاولتها إبقاء تألقها واستمرار عملها وسط الأزمات التي تواجهها في حياتها الشخصية وكذلك العملية.









الموسم الثاني سيصدر على منصة آبل تي في بلاس في سبتمبر المقبل. أما آخر محاور الحلقة مع فيلم الرعب Till Death من بطولة ميغان فوكس. حيث يتعهد الزوجان على البقاء معا في السراء والضراء حتى الموت، من هنا يأتي اسم الفيلم. لكن الزوجة، وهي في الفيلم ميغان فوكس، تستفيق عندما كانت في رحلة مع زوجها إلى منطقة تكسوها الثلوج، لترى زوجها مقتولا وقد رُبطت يدها بجثته.



