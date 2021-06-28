Advertisements
موعد مباراة إيطاليا المقبلة في دور الـ8 بكأس أمم أوروبا 2020
الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:30 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
حقق منتخب إيطاليا فوزا هاما على نظيره منتخب النمسا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وبهذه النتيجة يصعد منتخب إيطاليا الي دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بينما ودع منتخب إيطاليا البطولة.
ومن المقرر ان يواجه منتخب ايطاليا الفائز من مباراة البرتغال و بلجيكا يوم الجمعة المقبلة على ملعب بايرن ميونخ فى ألمانيا.
وتذاع المباراة بين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements