ارتفاع عدد القتلى في انهيار عقار فلوريدا إلى 9 أشخاص

ارتفع العدد الرسمي للقتلى جراء الانهيار الجزئي لمجمع سكني شاهق بالقرب من ميامي إلى تسعة يوم الأحد، فيما لا يزال أكثر من 150 شخصًا في عداد المفقودين، حيث انتشرت فرق الإنقاذ بين الأنقاض لليوم الرابع دون اكتشاف المزيد من علامات النجاة.





لم يتم تحديد سبب انهيار ما يقرب من نصف المبنى المكون من 12 طابقًا والمكون من 156 وحدة في الساعات الأولى من يوم الخميس، لكن وجد تقرير فحص المهندس تدهورًا هيكليًا كبيرًا في مرآب السيارات تحت البرج ذو الاربعين عامًا. وقال مسؤولون في سيرف سايد، البلدة الساحلية بالقرب من ميامي حيث كان المبنى يقف على طول الشاطئ، إن الأمل لا يزال قائما في أن يكتشف رجال الإنقاذ ناجين في جيوب هوائية ربما تكونت في الحطام المتطاير.





ومع ذلك، قال رئيس الإطفاء آلان كومينسكي يوم الأحد إن أطقم الإطفاء لم تعثر بعد على مثل هذه الفراغات في الأنقاض أو علامات على وجود أي شخص على قيد الحياة منذ بداية المأساة، عندما تم رصد أصوات خافتة.





وقال كومينسكي: "إنه وضع صعب للغاية.. فرق الإنقاذ لدينا لا تتوقف، وتفعل كل ما في وسعها، وتبحث في كل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العثور على ضحية حية."









وقد انضمت رافعتان كبيرتان ورافعتان خلفيتان يوم الأحد إلى جهود إزالة الحطام التي تم إجراؤها في السابق يدويًا بواسطة فرق باستخدام كلاب الإنقاذ والطائرات بدون طيار وأجهزة المسح بالأشعة تحت الحمراء أثناء عبورهم الأنفاق بحذر شديد. وقالت دانييلا ليفين كافا، عمدة مدينة ميامي ديد، إن ستة إلى ثمانية فرق من رجال الإنقاذ كانوا يعملون على كومة متعددة الطوابق من الخرسانة المحطمة والمعدنية الملتوية بجوار جزء من عقار شامبلين تاورز ساوث التي ظلت قائمة.



