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الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية ضد مليشيات مدعومة من إيران في العراق وسوريا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت جولة أخرى من الضربات الجوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، وهذه المرة ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إنه استهدف منشآت عملياتية وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق. ولم تكشف عما إذا كانت تعتقد أن أي شخص قتل أو أصيب لكن قال المسؤولين إن التقييمات مستمرة.

جاءت الضربات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن، وهي المرة الثانية التي يأمر فيها بشن ضربات انتقامية ضد الميليشيات المدعومة من إيران منذ توليه السلطة قبل خمسة أشهر. وأمر بايدن آخر مرة بضربات محدودة في سوريا في فبراير في ذلك الوقت ردا على الهجمات الصاروخية في العراق.

وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان "كما يتضح من الضربات التي وقعت مساء اليوم، كان الرئيس بايدن واضحا في أنه سيعمل على حماية الأفراد الأمريكيين." وجاءت الضربات حتى في الوقت الذي تتطلع فيه إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران. يبدو أن قرار الانتقام يُظهر كيف يهدف بايدن إلى تجزئة مثل هذه الضربات الدفاعية، مع إشراك طهران في الوقت نفسه في الدبلوماسية.

ويقول منتقدو بايدن إنه لا يمكن الوثوق بإيران ويشيرون إلى هجمات الطائرات بدون طيار كدليل إضافي على أن إيران ووكلائها لن يقبلوا أبدًا وجودًا عسكريًا أمريكيًا في العراق أو سوريا.

وامتنع بايدن والبيت الأبيض عن التعليق على الضربات يوم الأحد. لكن سيلتقي بايدن بالرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، في البيت الأبيض يوم الإثنين لإجراء مناقشة واسعة تشمل جهود إيران والولايات المتحدة لإعادة الدخول في الاتفاق النووي الإيراني. وأثارت هذه الجهود مخاوف جدية في إسرائيل العدو اللدود لإيران.

يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن إيران تقف وراء تصعيد في هجمات الطائرات المسيرة المعقدة بشكل متزايد وإطلاق الصواريخ بشكل دوري على الأفراد والمنشآت الأمريكية في العراق، حيث يساعد الجيش الأمريكي بغداد في محاربة فلول تنظيم الدولة الإسلامية.

قال مسؤولان أمريكيان، تحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الميليشيات المدعومة من إيران نفذت ما لا يقل عن خمس هجمات بطائرات مسيرة على منشآت يستخدمها أفراد من الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق منذ أبريل. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المنشآت المستهدفة كانت تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران من بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

وقال مسؤول دفاعي إن إحدى المنشآت المستهدفة استخدمت لإطلاق الطائرات المسيرة واستعادتها. وقال مسؤولون إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات بطائرات إف -15 وإف -16، مضيفين أن الطيارين أعادوها من المهمة بأمان. وصرح أحد المسؤولين لرويترز "نقدر أن كل ضربة أصابت الأهداف المقصودة."

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ميلشيات ايران قتل ضربات جوية الولايات المتحدة إدارة بايدن

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