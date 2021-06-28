ألمانيا تسعى لمنع المسافرين البريطانيين من الاتحاد الأوروبي

ستحاول ألمانيا حظر المسافرين البريطانيين من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على لقاح COVID-19 أم لا، حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز، اليوم الإثنين.





وقالت الصحيفة إن المستشارة الألمانية تريد تصنيف بريطانيا على أنها "دولة مثيرة للقلق" بسبب انتشار نوع دلتا من فيروس كورونا بشكل كبير. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطط سيناقشها مسؤولون أوروبيون ووطنيون رفيعو المستوى في لجنة الاتحاد الأوروبي المتكاملة للاستجابة للأزمات السياسية وستواجهها اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا والبرتغال.





ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تشيكرز الأسبوع المقبل.





تخطط بريطانيا للكشف عن خطط الشهر المقبل للسماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر دون قيود إلى جميع البلدان باستثناء تلك التي لديها أعلى مخاطر COVID-19.

وفي وقت سابق، حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على اتخاذ موقف أكثر حزما بشأن السفر من دول خارج الكتلة، مثل بريطانيا، لمكافحة نوع دلتا من فيروس كورونا.





وقالت ميركل، التي وصلت إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط من أجل نهج أكثر تنسيقا، لا سيما فيما يتعلق بالسماح للسائحين بالدخول من المناطق التي تنتشر فيها أنواع مختلفة من الفيروسات. وقالت للصحفيين "من الواضح أننا قلقون بشأن نسخة دلتا."





أخبر ماكرون دول الاتحاد الأوروبي أن تكون يقظة للغاية بشأن المتغير، الذي تم العثور عليه لأول مرة في الهند، وهو شديد العدوى ويبدو أنه يؤثر على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل. وقال إن الكتلة المكونة من 27 دولة بحاجة إلى اتخاذ قرارات منسقة بشأن فتح الحدود أمام أناس من دول أخرى.





جاءت التحذيرات في الوقت الذي ألمح فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن المملكة المتحدة على وشك السماح بالسفر غير المقيد إلى الخارج للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل. وقد وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تشكيل "قائمة بيضاء" من 13 دولة، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة، التي يجب رفع قيود سفر سكانها. تغيب بريطانيا بشكل ملحوظ، حيث تختلط سياسة السفر.



