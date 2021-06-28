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بايدن يبحث مع الرئيس الإسرائيلي احتياجات الدفاع لإيران وإسرائيل

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، في البيت الأبيض، اليوم الإثنين، لإجراء مناقشة واسعة حول الجهود الأمريكية لإعادة الدخول في الاتفاق النووي الإيراني وتشكيل إسرائيل حكومة جديدة.

يُعقد الاجتماع بعد أسابيع فقط من تولي نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، خلفًا لبنيامين نتنياهو. يعمل المسؤولون الأمريكيون على ترتيب لقاء بين بايدن وبينيت في الأسابيع المقبلة. ويأتي لقاء بايدن مع ريفلين وسط مخاوف في إسرائيل والعواصم العربية من جهود الولايات المتحدة لإعادة الدخول في الاتفاق النووي الإيراني بسبب مخاوف من أن استئناف الاتفاق قد يسمح لطهران في نهاية المطاف بامتلاك أسلحة ذرية تجعلها عرضة للترهيب الإيراني أو التهديد العسكري.

كانت المحاولات الأمريكية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عنه في 2018، بطيئة في إحراز تقدم مع إصرار طهران على رفع الولايات المتحدة جميع العقوبات الاقتصادية. وقال مصدر مطلع على اجتماع بايدن وريفلين إنه من المتوقع أن يخبر بايدن ريفلين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في نفس الهدف، وأنه لا يُسمح لإيران بتطوير سلاح نووي، وأن بايدن سيؤكد دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الزعيمان حرب إسرائيل على غزة التي استمرت 11 يوما. وتعهدت الولايات المتحدة بإعادة إمداد نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي، والذي استخدم بكثافة خلال صراع غزة. وسيلتقي ريفلين في رحلته الخارجية الأخيرة كرئيس بمسؤولين في الأمم المتحدة في نيويورك ومشرعين من الكونجرس في واشنطن.

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الكلمات المفتاحية

بايدن ايران الرئيس الاسرائيلي

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