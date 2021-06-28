وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم: "نسعى لزيادة الشعب في بجائزة الدولة المبدع الصغير.. ومن الصعب إندثار الكتاب لهذا السبب!"

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن وزراة الثقافى تسعى بجدية لزيادة أفرع جديدة بجائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تقام تحت رعاية السيدة إنتصار عبدالفتاح السيسي، مشيره إلى أن الوزارة ستعمل على إضافه شعب جديدة للجوائز بدون تأثير على القيمة الاساسية للجوائز.



وأكدت "عبدالدايم"، في حديث خاص لـ "الفجر الفني" ، على أن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ليس بيها تميز بين المتاسبقين، وذلك لأنها جوائز دوله ولها شروطها الخاصة، فمن الصعب أن يكون بيها تمييز بين شخص وآخر، فالموهبة الحقيقة من رؤية لجنة التحكيم، الفاصل بين جيمع المتاسبقين الذي تقدمو للمشاركة، حيث وصل عددهم إلى أكثر من أربعة الاف طفل.



وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تدعم زوي القدرات الخاصة من خلال العديد من الفعليات والمسابقات التي تقام لهم على مدار العام، فضلًا عن رعاية مواهبهم المختلفة في جميع المجالات.



واضافت الدكتورة إيناس عبدالدايم، قائله إن الله سبحانه وتعالى وفقهم وكانت الصعاب قليلة جدًا، وذلك لأن من المتعارف علية أن وزارة عندما نخوض تجربة ما، نقوم بدراستها بشكل جيد جدًا قبل تنفيذها، والعمل على الازمات التي من الممكن مواجهتها قبل وقوعها، وعلى الرغم من ذلك كانت هناك عقبة واحدة واجهتنا وهي تقديم عدد ضخم من المواهب الصغيرة، والجوائز محددة، مما جعل الوازرة تسعى جاهدة إلى زيادة عدد الجوائز حتى يتم استعابة عدد أكبر من الموهبين الصغار.



وتطرقت "عبدالدايم"، إلى توجية رسالة إلى الفائزين بالدورة الأولى بجوائز الدولة للمبدع الصغير، أن يكونو فخورين ببلادهم، لانها منحة لهم الفرصة أن يكتب إسمائهم في التاريخ، حيث أن هذه الجوائز تعد الاولى من نوعها في الوطن العربي بالكامل.