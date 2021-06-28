طارق الشناوي يكتب:الغناء منير.. منير الغناء!



لا ننقطع محمد منير وأنا عن التواصل، حتى لو لم تجمعنا جلسة أو حتى محادثة تليفونية، يظل يعنينى منير، أتابعه وأترقب بشغف علاقته بالحياة فى كل جوانبها، وليس فقط موقفه الغنائى، فهو حالة متكاملة تتجاوز دائرة الإبداع، ليصبح وجوده إبداعا، فى أى لقاء أكتشف أنه كان أيضا يتابعنى، وأنا لست الوحيد، أعلم ذلك، هو يرى عددا من أفراد جيله الذين احترفوا الكلمة المكتوبة، وجه آخر له، منير مرن فى تقبل كل شىء حتى الآراء السلبية، لا يناصبها أبدا العداء، يتأملها ويناقشها وقد يأخذ أيضا بها، الصديق عنده غير محمل بشىء آخر غير الصدق، وتلك هى المعادلة التى أبقت على صداقتنا أربعة عقود من الزمان.



أثناء عودتى من مهرجان أسوان رأيت منير فى المطار، محاطا بمظاهرة حب وحفاوة من الكابتن محمد عبدالمنصف حارس وادى دجلة، والمذيعة اللامعة بوسى شلبى والمصور صاحب التاريخ سمير الفقيه والناقد الدؤوب أحمد شوقى، وانضمت إلينا بعد قليل درة ودينا وغيرهما، لتصبح البؤرة هى منير، إنه الدفء كله والحب كله والجاذبية كلها.



عندما يتواجد منير فى مسقط رأسه أسوان فهذا هو الطبيعى، فهو حريص على الجذور، وبيته هناك كما رأيته على (الآى باد) الخاص به تحفة معمارية، برغم بساطته الشديدة التى تشبه ملامح منير، إلا أنها تشع فى جنباتها كل السحر النوبى.



منير مقبل على الحياة، الروح لاتزال فى عز حضورها وشبابها، الألق الذهنى فى تلك الجلسة، التى امتدت أكثر من ساعتين، هو العنوان، جاء مقعدى بجواره أيضا فى الطائرة، منير يتطلع لأكثر من مشروع قادم، حكى لى عن بعضها، استوقفنى أنه سيقدم لمحات من أغنيات أم كلثوم، ينتقل من مقطع إلى آخر، يمنح منير فى اختياراته ومضة اللحظة، فهو سيذهب الأستوديو للتسجيل، ولن يضع أبدا الخطة كاملة، سيمنح مساحة للإلهام اللحظى، الذى ينتقل به من (كوبليه) كلثومى إلى آخر، لكنك مؤكد ستلمح فيه وجهة نظر منير وروحه. تجاوز عمر «منير» الفنى 40 عاما، أى أن له جمهورا أصبحوا أجدادا، هؤلاء أحبوه وانتقل حبه لأبنائهم ثم أحفادهم، ثلاثة أجيال، اعتبرت قديمه جديدا، وجديده قديمه، فهو صاحب مشروع متكامل، أكثر مطرب عرفته مصر طوال تاريخها له خصوصية، جمهوره أيضا خاص جدا، عشاق منير دراويش، لا يتنفسون إلا فى حضرة غناء منير، إنه المعادل الموضوعى للغناء، أنت لا تشاهد محمد منير فى حفل يشارك فيه مطربون آخرون، جمهوره يتذوق الغناء باعتباره فقط منير فى منير، حزب محمد منير فى الساحة الجماهيرية متطرف فى مشاعره، حبه جارف، لكنه أبدا لا يتطاول على الآخرين، يعاملهم فقط بحياد سلبى.



أترقب منير، الذى تجد فيه ومضة من أحمد منيب وأخرى من بليغ حمدى وثالثة من كمال الطويل، هل هم يلحنون أغانى لمنير أم أنهم يلحنون منير؟ إنه المنبع والمصب، ملامحه الشكلية والنفسية تفرض حضورها على الحرف والنغمة، لا أحد يكتب ويلحن لمنير، الكل يكتب ويلحن منير، وهذا هو الفارق، حتى لو غاب قليلا، فهو يظل محتفظا بالمكان والمكانة، شعاع دائم يملأ ويفيض نورا على الدنيا كلها، من سابع أرض إلى سابع سماء.



المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).