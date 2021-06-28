في هذا الموعد..علي الحجار يحيى حفلاً غنائياً في الأوبرا المصرية



يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم 29 شهر يوليو المقبل ، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة القديمة والحديثة.



وفي سياق آخر، طرح علي الحجار مؤخرًا أغنية اشتقنالك" بمناسبة شهر رمضان، وهي من كلمات صلاح عبدالله، وألحان أحمد الحجار وتوزيع محمد حمدي رؤوف.





ويعتبر علي الحجار واحداً من المطربين القلائل الذين صنعوا مجدًا خاصًا من خلال أغانيه، حيث تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من الموسيقيين والشعراء الكبار فقدموا روائع غنائية انتقلت من جيل إلى جيل.