Advertisements

في هذا الموعد..علي الحجار يحيى حفلاً غنائياً في الأوبرا المصرية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم 29 شهر يوليو المقبل ، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة القديمة والحديثة.

وفي سياق آخر، طرح علي الحجار مؤخرًا أغنية اشتقنالك" بمناسبة شهر رمضان، وهي من كلمات صلاح عبدالله، وألحان أحمد الحجار وتوزيع محمد حمدي رؤوف.


ويعتبر علي الحجار واحداً من المطربين القلائل الذين صنعوا مجدًا خاصًا من خلال أغانيه، حيث تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من الموسيقيين والشعراء الكبار فقدموا روائع غنائية انتقلت من جيل إلى جيل.

أخبار تهمك

سانتوس يكشف عن ردة فعل نجوم البرتغال بعد توديع اليورو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ـ الكشف عن موقف الاتحاد المصري من مشاركة لاعبى الأهلى مع المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 14 ساعة

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

11:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة