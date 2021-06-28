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الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات داخل النادي الأهلي عن موقف إدارة المارد الأحمر من رحيل المالي الدولي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما تلقى اللاعب عدد من العروض الأوروبية والخليجية من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وقال أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "لا نية لبيع عقد اللاعب ديانج حاليًا".

وكان أليو ديانج قد تلقى عدد من العروض المغرية في الفترة الماضية وعلى رأسهم عرض من نادي العين الإماراتي وعرض أخر ألماني.

وأكد أمير هشام، مقدم برنامج "التريند" على قناة الأهلي، قد أكد في برنامجه على قناة النادي أن المالي آليو ديانج كان قد تلقى عرضًا من نادي ألماني في الفترة الماضية، وذكر أن العرض المقدم لديانج كان بمقابل مادي 8 ملايين يورو، أي ما يساوي 150 مليون جنيه إلا أن إدارة النادي الأهلي رفضت العرض.

يُذكر أن النادي الأهلي قطع تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة الإفريقية، حيث ينتظر مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل.

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