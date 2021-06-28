سانتوس يكشف عن ردة فعل نجوم البرتغال بعد توديع اليورو

أكد مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، أن لاعبيه بكوا في غرفة الملابس بعد الخسارة 0-1 أمام بلجيكا، والخروج من بطولة أمم أوروبا.





قال سانتوس: "الكرة رفضت دخول المرمى، نشعر بخيبة أمل وحزن، اللاعبون بكوا في غرفة الملابس، مثلما فعل العديد من البرتغاليين".





وأضاف: "قدم اللاعبون كل ما لديهم، لكن هذه هي كرة القدم، المنتخب البلجيكي سدد ست كرات على المرمى، واحدة فقط داخل إطار المرمى، وسجل هدفاً واحداً، أما نحن سددنا 24 كرة، وواحدة في القائم".





وتابع: "كلنا أردنا ذلك، كنا نؤمن بقدراتنا ولدينا ثقة بها، كنا نعلم أننا إذا فزنا بهذه المباراة فسننتصر هناك، كنا مقتنعين بأننا يمكن أن نصل إلى النهائي ونفوز".





وأوضح: "في كرة القدم لا يوجد عدالة وظلم، هناك من يسجل ومن لا يسجل، استقبلنا هدفاً ولم نتمكن من التسجيل".





واختتم: "بذل اللاعبون كل ما في وسعهم لإضفاء فرحة كبيرة على الشعب البرتغالي، لم نفز لكننا كنا نستحق الفوز".



