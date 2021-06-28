استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 28-6-2021، أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الصرف فيالبنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة





15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"





15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى





15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع







