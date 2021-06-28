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أسعار الخضراوات في مصر اليوم الاثنين 28-6-2021
الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:08 ص
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استقرت أسعار الخضراوات في مصر اليوم الاثنين 28-6-2021، حيث كشف تقرير اتحاد الغرف التجارية عن تراجع أسعار كيلو الطماطم خلال شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الكيلو 3.5 جنيه مقابل 5 جنيهات خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض بلغ 30%، وجات الأسعار على النحو التالي:
أسعار الخضار في مصر
سعر الطماطم من 3 :7 جنيهات للكيلو
سعر البطاطس من 1.5: 2.7 جنيه للكيلو
سعر البصل من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو
سعر الكوسة من 1.5: 3 جنيهات للكيلو
سعر الجزر من 1: 2.5 جنيه للكيلو
سعر الفاصوليا من 2: 4 جنيهات للكيلو
سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان رومي من 1: 2 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان أبيض من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو
سعر الفلفل رومي بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل حامى صوب 2: 3 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 10: 20 جنيها للكيلو
سعر الملوخية من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو
سعر الخيار صوب من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو
سعر الخيار بلدي من 1.5: 3 جنيهات للكيلو
سعر الباميا من 12 إلى 18 جنيها للكيلو
سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو
سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو
سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو
سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو
سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو
سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو
سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو
سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة
سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة
سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة
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