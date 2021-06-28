Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:30 ص
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين 28 يونيو.

ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1 الزمالك58
2 المصري43
3 الأهلي41
4 سموحة40
5 الاتحاد38
6 إنبي 36
7 مصر للمقاصة36
8 الجونة35
9 طلائع الجيش 34
10 بيراميدز 34
11 سيراميكا كليوباترا32
12 غزل المحلة32
13 الإسماعيلي29
14 المقاولون العرب28
15 أسوان24
16 وادي دجلة22
17 البنك الأهلي المصري19
18 الإنتاج الحربي17

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري المصري الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ أقل من ساعة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

سانتوس يكشف عن ردة فعل نجوم البرتغال بعد توديع اليورو

منذ أقل من ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل ـ الكشف عن موقف الاتحاد المصري من مشاركة لاعبى الأهلى مع المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة

الأهلي يقترب.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

11:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة