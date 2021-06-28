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تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين
الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:30 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين 28 يونيو.
ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:
1 الزمالك58
2 المصري43
3 الأهلي41
4 سموحة40
5 الاتحاد38
6 إنبي 36
7 مصر للمقاصة36
8 الجونة35
9 طلائع الجيش 34
10 بيراميدز 34
11 سيراميكا كليوباترا32
12 غزل المحلة32
13 الإسماعيلي29
14 المقاولون العرب28
15 أسوان24
16 وادي دجلة22
17 البنك الأهلي المصري19
18 الإنتاج الحربي17
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