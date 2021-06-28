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أسعار العملات اليوم الاثنين 28-6-2021 أمام الجنيه المصرى

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:16 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 28-6-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار استقرارًا عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 49.00 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، كما استقر اليورو أمام الجنيه مسجلًا 18.84 للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى ثباتًا عند 21.96 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 18.84 للشراء، 19.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلًا 21.96 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى مسجلا 49.00 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.
 

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