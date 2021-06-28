Advertisements

"من غيرك ولا حاجة"..بكلمات مؤثرة سعد الصغير يحيي ذكرى وفاة والدته

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
"من غيرك ولا حاجة"..بكلمات مؤثرة سعد الصغير يحيي ذكرى وفاة والدته

حرص الفنان سعد الصغير على إحياء ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام "إنستجرام".

نشر سعد الصغير صورة له برفقة والدته الراحلة، وعلق عليها قائلاً :" وحشتني قوي بجد يا أمي ربنا يرحمك يارب و اشوفك علي خير يارب ".

وتابع سعد الصغير قائلاً :" من غيرك والله ولا أي حاجة، اللهم لك الحمد على الرضا اللي كان منك دايما ست الكل، وده اللي الواحد ماشي لحد دلوقتي معها يارب ارحمها برحمتك".

وأضاف قائلاً :"اللهم اغفر لها و ارحمها و عافيها و اعفه عنها وأكرم منزلها ، اللهم ابدلها داراً خيراً من دارها و أهلاً خيراً من أهلها و زوجاً خيراً من زوجها و ادخلها الجنه و اعذها من عذاب القبر و عذاب النار ".

واختتم كلامه قائلاً :"اللهم ارحمها فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك، اللهم نور لها قبرها و آنس وحشتها و وسع مدخلها ، اللهم لا إله إلا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات و الارض اللهم انها فى ذمتك فقها من عذاب القبر و عذاب النار و انت أهل الوفاء و الحق ف اغفرلها و ارحمها انك انت الغفور الرحيم ".

أخبار تهمك

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ أقل من ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ـ الكشف عن موقف الاتحاد المصري من مشاركة لاعبى الأهلى مع المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ حوالي 3 ساعات

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

سانتوس يكشف عن ردة فعل نجوم البرتغال بعد توديع اليورو

منذ أقل من ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

11:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة