"من غيرك ولا حاجة"..بكلمات مؤثرة سعد الصغير يحيي ذكرى وفاة والدته



حرص الفنان سعد الصغير على إحياء ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام "إنستجرام".



نشر سعد الصغير صورة له برفقة والدته الراحلة، وعلق عليها قائلاً :" وحشتني قوي بجد يا أمي ربنا يرحمك يارب و اشوفك علي خير يارب ".



وتابع سعد الصغير قائلاً :" من غيرك والله ولا أي حاجة، اللهم لك الحمد على الرضا اللي كان منك دايما ست الكل، وده اللي الواحد ماشي لحد دلوقتي معها يارب ارحمها برحمتك".



وأضاف قائلاً :"اللهم اغفر لها و ارحمها و عافيها و اعفه عنها وأكرم منزلها ، اللهم ابدلها داراً خيراً من دارها و أهلاً خيراً من أهلها و زوجاً خيراً من زوجها و ادخلها الجنه و اعذها من عذاب القبر و عذاب النار ".



واختتم كلامه قائلاً :"اللهم ارحمها فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك، اللهم نور لها قبرها و آنس وحشتها و وسع مدخلها ، اللهم لا إله إلا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات و الارض اللهم انها فى ذمتك فقها من عذاب القبر و عذاب النار و انت أهل الوفاء و الحق ف اغفرلها و ارحمها انك انت الغفور الرحيم ".