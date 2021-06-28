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رقم سلبي يطارد البرتغال بعد توديع أمم أوروبا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:38 ص
كريستيانو
كريستيانو
وكالات
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ودع منتخب البرتغال كأس أمم أوروبا لكرة القدم، عقب خسارته أمام نظيره البلجيكي (0-1) في اللقاء الذي جمعهما الأحد، في الدور ثمن النهائي للبطولة.

وخرجت البرتغال من منافسات اليورو بفوز وحيد أمام هنغاريا، وتعادلت في لقاء آخر وخسرت مواجهتين، وهو أقل عدد من الانتصارات تحققه في نسخة واحدة من اليورو، منذ ظهورها الأول عام 1984، عندما حققت فوزا وحيدا، وفقا لإحصاءات "أوبتا".

وسددت البرتغال نحو مرمى بلجيكا 23 تسديدة، وهو أكبر عدد من التسديدات يسدده فريق في البطولة في مباراة واحدة في نسخة هذا العام، دون أن تنجح في تسجيل أي هدف.

وبخروج المنتخب البرتغالي، ودع حامل اللقب منافسات اليورو من دور الـ16 للنسخة الثانية على التوالي، بعد إقصاء إسبانيا من نفس المرحلة أمام إيطاليا عام 2016.

ونجحت بلجيكا في الوصول إلى ربع النهائي، في آخر 4 بطولات كبرى، بداية من مونديال 2014، بينما فشلت البرتغال في الوصول إلى ربع نهائي اليورو للمرة الأولى في تاريخها.

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كريستيانو بلجيكا امم اوروبا البرتغال

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