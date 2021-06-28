الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس

طقس الإثنين.. لطيف على القاهرة ليلا والعظمى 38

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 38 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 33 الصغرى 24.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 22.

سيوة العظمى 40 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 24.

دمياط العظمى 31 والصغرى 23.

الإسماعيلية 37 الصغرى 22.

السويس العظمى 38 والصغرى 22.

العريش العظمى 37 والصغرى 22.

طابا العظمى 35 والصغرى 23.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 19.

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 39 والصغرى 24.

بني سويف العظمى 39 والصغرى 24.

المنيا العظمى 40 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 40 والصغرى 25.

سوهاج العظمى 40 والصغرى 24.

قنا العظمى 41 والصغرى 25.

الأقصر العظمى 44 والصغرى 26.

