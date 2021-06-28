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اعتبارا من اليوم.. روسيا تستأنف حركة الطيران مع دولة عربية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:43 ص
الطيران الروسي
الطيران الروسي
وكالات
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أعلنت السلطات الروسية، استئناف حركة الطيران الدولي المعلق سابقا بسبب جائحة فيروس كورونا، اعتبارا اليوم الاثنين مع 8 دول بينها الأردن.

 

واستأنفت السلطات الروسية، الرحلات الجوية بدءا من 28 يونيو مع كل من بلجيكا وبلغاريا والأردن وإيرلندا وإيطاليا وقبرص ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة بعد تحسن الأوضاع الوبائية في هذه الدول.

 

وأشارت السلطات الروسية، إلى أن حركة الطيران مع الأردن تشمل المسارين بين موسكو وعمان وموسكو والعقبة مع تنفيذ رحلتين أسبوعيا في كل اتجاه.

 

وقالت السلطات الروسية، إن عدد الدول التي استأنفت معها روسيا حركة الطيران المعلق منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بلغ 50 بلدا.

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روسيا دولة عربية حركة الطيران الأردن 8 دول

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