Advertisements

"المالية": إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي بالتعاون مع القطاع الخاص

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، سيتم غداً الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة النقل، طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي على مساحة 250 فداناً بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية في بيان صادر اليوم، أنه سيتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته.

وأوضح معيط أن الموانئ الجافة تعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، حيث تُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات؛ ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأضاف الوزير، أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذي يرفع معدلات النمو الاستهلاكي؛ ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم.

وأشار إلى أن هناك دولاً كثيرة نجحت في تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، تقدم لجميع الوزارات والهيئات الدعم الفني في دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن نجاحنا في توقيع عقد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، دفعنا للمضى قدماً في استكمال مسيرتنا نحو الإعداد لطرح 9 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والأرصفة والموانئ البحرية، حيث تقدمت بها وزارة النقل بدعم فني من وزارة المالية إلى اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء التي وافقت في أول يونية الحالي على المضي في إعدادها للطرح.

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن تدخل الخدمة المرحلة الأولى من الميناء الجاف بأكتوبر بنهاية العام الحالي.

وأوضح أن وزارة النقل تعمل على مد شبكة السكك الحديدية إلى الموانئ الجافة، قبل الموعد المقرر لتشغيلها؛ لضمان تيسير حركة نقل البضائع.

وقال الوزير، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد بالتعاون مع وزارة المالية التوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بتطوير هذا المرفق الحيوي وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.

وأوضح الوزير أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في رفع كفاءة البنية الأساسية من الطرق والموانئ والأنفاق وغيرها، التي تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.
أضاف أن هناك جهوداً ملموسة لتطوير منظومة النقل البري والبحري والسكك الحديدية؛ بما يخدم حركة نقل البضائع؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لرفع معدلات النمو على نحو مستدام.

وأكد عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، أن الوزارة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، دون المساس برقابة الدولة عبر مؤسساتها المعنية على مستوى الخدمة أو  المنتج المقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات خلال فترة التشغيل، على أن تؤول إلى الدولة بعد انتهاء مدة التعاقد.

ولفت إلى أن وزير المالية قام بمخاطبة كل الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأي دراسات مبدئية لها، أن وزارة النقل كانت أولى الوزارات التي تجاوبت بشكل إيجابي في هذا الشأن، على النحو الذي أثمر في الموافقة على الإعداد لطرح 9 مشروعات منها: الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان الجاري طرحه.

أخبار تهمك

سانتوس يكشف عن ردة فعل نجوم البرتغال بعد توديع اليورو

منذ أقل من ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل ـ الكشف عن موقف الاتحاد المصري من مشاركة لاعبى الأهلى مع المنتخب الأوليمبي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 16 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ أقل من ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

11:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة