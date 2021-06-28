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حالة الطقس اليوم الإثنين 28-6-2021 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الاثنين 28-6-2021، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية  وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين تسجل القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة.

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