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عشان متتعرضش للمساءلة.. تعرف على اخر موعد لسداد القسط الاول من الضريبة العقارية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:45 ص
الضريبة العقارية
الضريبة العقارية
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أيام قليلة تفصلنا عن الموعد الأخير المقرر لسداد القسط الأول لـ الضريبة العقارية، والتي قد تشغل بال الكثير حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

ووفقا لمصلحة الضرائب العقارية، فإن آخر موعد لسداد القسط الأول للضريبة العقارية نهاية شهر يونيو الجاري، حيث بدأ سداد القسط الأول من يناير.

موعد بدء القسط الثاني
ونوهت المصلحة، بأن المعاد المقرر لسداد القسط الثاني يبدأ من يوليو وحتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، وأنه يمكن سداد الضريبية كاملة بنهاية ميعاد القسط الأول، التى من المقرر أن ينتهي نهاية الشهر الجاري.

ويسدد المواطن الضريبية العقارية على الوحدة العقارية «السكن الخاص» إذا بلغت القيمة السوقية 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.

وعن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن مليوني جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

كيفية تقديم إقرار الضريبة العقارية للمصريين في الخارج
وكانت قد تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، لتوضيح الخطوات التي يقوم بها المصريين في الخارج للموقف الخاص بهم في الضرائب العقارية. 

ونوهت «مكرم»، أنه يجب على المصريين في الخارج، تقديم موقفهم الضريبي عبر موقع دعم مصر التابع للحكومة المصرية، كما أن الموقع يوضح طرق تقديم الإقرارات خلال هذه الفترة.

أما عن المصريين بالخارج المتواجدون بمصر حاليا، فيمكنهم تقديم الإقرارات العقارية، خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية، وليسوا بحاجة إلي تقديمها عبر موقع دعم مصر، وفقا لوزيرة الهجرة

يذكر أنه يحق للمواطن الطعن على هذه التقديرات، خلال 60 يومًا، من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه، أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل في هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.

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وزارة المالية الضريبة العقارية

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