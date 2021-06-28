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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها من أكتوبر 2018

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
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لامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، وذلك في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع أوبك الأسبوع الجاري.

وبحسب "رويترز" تراجع خام برنت تسليم أغسطس سنتا واحدا إلى 76.17 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 74.09دولار للبرميل بزيادة أربع سنتات.

تعيد مجموعة أوبك+ 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو وحتى نهاية يوليو ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.

وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو تموز وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.

وتتوقع أيه.ان.زد وآي.ان.جي أن ترفع أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس وهوالأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع أسعار.

وذكرت آي.ان.جي في مذكرة "أي كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لنرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير".

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