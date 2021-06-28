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بالدليل.. الصحة تكشف حقيقة وصول متحور "دلتا" إلى مصر

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:03 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن متحور دلتا لفيروس كورونا يصيب الفئات العمرية الأصغر سنا، وهو ما أكده الجانب البريطاني، حيث أوضحوا أوضح أن المصابين في المستشفيات حاليا هم الأصغر سنا وهو ما يعد تحولا كبيرا في طبيعة الإصابات.

وكشفت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن أنهم راجعوا أعمار الحالات التي توفت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا منذ اول الجائحة وحتى الآن، ووجدوا أن نسبة الوفيات في الفئات العمرية الأقل من 20 عاما لا تتجاوز 1% من وفيات كورونا، وهى ثابتة لم تتغير.

وأضافت أنهم يتابعون تحورات فيروس كورونا في مصر بدقة، لرصد أي تغيرات إن حدثت، مؤكدة أن مصر في مأمن من تحورات كورونا.

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