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توقعات بارتفاع معدل التضخم في اليابان خلال النصف الثاني من 2021
الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:04 ص
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أظهر ملخص محضر الاجتماع الأخير للمركزي الياباني الذي عقد يومي 17 و 18 يونيو أن لجنة السياسة النقدية في البنك تتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الثاني من 2021 في ظل نمو الطلب. وبحسب محضر الاجتماع فإن أعضاء اللجنة يتوقعون أن يكون معدل التضخم في حدود صفر في المئة على المدى القصير.
كما يتوقع صناع السياسة النقدية في اليابان ارتفاعا تدريجيا لمعدل التضخم نتيجة التحسن المستمر للنشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وتلاشي تأثيرات انخفاض أسعار خدمات الهاتف المحمول. كما أنه من المتوقع أن تكون الزيادة في الضغوط التضخمية مؤقتة بسبب العقلية الانكماشية الراسخة في اليابان.
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