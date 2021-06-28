أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-6-2021 في محلات الصاغة بدون مصنعية





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 يونيو 2021.





أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-6-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار الذهب عيار 24 قيراط تسجل 887 إلى 889 جنيه





أسعار الذهب عيار 22 قيراط تسجل 813 إلى 815 جنيه





أسعار الذهب عيار 21 قيراط تسجل 776 إلى 778 جنيه





أسعار الذهب عيار 18 قيراط تسجل 665 إلى 667 جنيه





أسعار الذهب عيار 14 قيراط تسجل 517 إلى 519 جنيه





أسعار الذهب عيار 12 قيراط تسجل 443 إلى 445 جنيه





أسعار الاونصة تسجل 27,581 إلى 27,652 جنيه





أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,208 إلى 6,224 جنيه





أسعار الكيلو تسجل 886,857 إلى 889,143 جنيه



