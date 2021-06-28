Advertisements

أبرزها مرسيدس وBMW.. تعرف على تفاصيل مزاد جمارك المطارات يوم 14 يوليو 2021

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:50 ص
مزاد بيع السيارات
مزاد بيع السيارات
Advertisements


أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن عقد مزاد علني لبيع سيارات جمارك سفاجا والغردقة والسويس وأسوان والعريش وبضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية، إذ تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا يوم 14 يوليو 2021.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد
ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتُطلب البطاقة الضريبية، ويدفع الخاضعون لها 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

أولًا: سيارات جمارك سفاجا والغردقة والسويس وأسوان والعريش
أنواع السيارات: ملاكي ورأس جرار وبيك أب وميني باص وفنطاس.

ماركات السيارات: "ليكزس - مرسيدس - كيا - جي ام سي - شيفورليه - إيفيكو - مان - شروكي - فولفو - ميتسوبيشي - فولكس - اسكانيا - دايو - هونداي - نيسان - بي إم دبليو - تويوتا - أوبل - دودج - هوندا - همر - ايسوزو - فورد - لاندروفر - بيجو - أودي - دايو - سكودا - جولف - نصر".

ثانيًا: بضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية
مستلزمات اتصالات – مفروشات – ملابس – تليفونات محمول وأجزائها ولوازمها - كابلات - شاشات - بطاريات - اكسسوار حريمي ورجالي - مستحضرات وأدوات تجميل - أجهزة منزلية - أحذية - باور بانك - كمبيوتر ولاب توب وتابلت ولوازمهم - لعب أطفال - أجهزة ومستلزمات طبية - سجائر - دخان وتبغ - كاميرات - شيشة إلكترونية ولوازمها - أدوات مائدة - أدوات كتابية - قطع غيار سيارات - براميل - سيراميك - خشب صاج.

وأشارت الهيئة إلى أنّه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، وخصم التأمين من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك.

وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتمّ سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة. 

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.  

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مزاد جمارك المطارات مزاد بيع السيارات

أخبار تهمك

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

رقم سلبي يطارد البرتغال بعد توديع أمم أوروبا

منذ 33 دقيقة

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 16 ساعة

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ حوالي 3 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سانتوس يكشف عن ردة فعل نجوم البرتغال بعد توديع اليورو

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ ساعتين

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

جمارك القاهرة تبيع 61 سيارة وتوك توك وموتوسيكل بالمزاد الأربعاء المقبل

"الجمارك" تعقد مزاد لبيع 21 سيارة و13 موتور الإثنين المقبل

مزاد لبيع سيارات جمارك القاهرة الأربعاء المقبل

"المالية" تعلن مزاد لبيع سيارات وبضائع وأجهزة كهربائية (تفاصيل)

جمارك مطار القاهرة تعلن مزاد لبيع لوط سيارات.. اعرف شروط ورسوم الاشتراك والتأمين

سداد 30%.. جلسة لبيع سيارات بجمارك مطار القاهرة "هامر ومرسيدس"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

09:00 ص

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

08:07 ص

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة