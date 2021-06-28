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صندوق مكافحة المخدرات: تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية المخدرات .. غدا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤتمر صحفى، لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2021، كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات فى مسلسلات رمضان 2021

وسيشهد اللقاء حضور أيضا عدد من الكتاب ومنتجى الأعمال الدارمية والفنانين.

ويعقد اللقاء غدا الثلاثاء، تمام الساعة 5:30 مساءا، بمقر وزارة التضامن بشارع المراغى بالعجوزة خلف المصل واللقاح.

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