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الري: انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الإجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات، والتي تتزامن مع بداية العام المائي القادم، بهدف تلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وشدد "عبد العاطي" على ضرورة إستمرار رفع حالة الإستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ.

وأكد وزير الري على ضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

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