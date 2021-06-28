"أفريقية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن مشروع تحت الإنشاء بين مصر وجزر القمر

تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن مشروع تحت الإنشاء بين مصر وجزر القمر لتشغيل المطارات لديهم وإرسال متخصصين.



ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.