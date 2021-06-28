Advertisements

تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
يسود طقس حار جدا في محافظة الدقهلية اليوم الاثنين حيث تصل العظمي الي ٤١ نهارا والصغري ٢٢ درجة مأوية.

وكانت اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، ويسود طقس شديد للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا.

الرطوبة

وتصل نسبة الرطوبة بالقاهرة الكبرى 70، وبالسواحل الشمالية 85، وبشمال الصعيد 30.

حالة الطقس في القاهرة
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى القاهرة، حيث يسود طقس شديد للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا.

حالة الطقس في الإسكندرية
كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

ويكون هناك نشاط على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 38

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 25

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 33

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 24

درجة الحرارة الكبرى طنطا: 37

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 24

درجة الحرارة الكبرى مطروح: 31

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 22

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 40

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 24

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 33

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 24

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 36

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 24

درجة الحرارة الكبرى السويس: 37

درجة الحرارة الصغرى السويس: 22

درجة الحرارة الكبرى كاترين: 32

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 19

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 39

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 26

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 39

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 24

درجة الحرارة الكبرى المنيا: 40

درجة الحرارة الصغرى المنيا: 25

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 40

درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 24

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 44

درجة الحرارة الصغرى الأقصر: 26

درجة الحرارة الكبرى أسوان: 44

درجة الحرارة الصغرى أسوان: 26

أخبار تهمك

عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

سانتوس يكشف عن ردة فعل نجوم البرتغال بعد توديع اليورو

منذ ساعة و 11 دقيقة

مانشستر يونايتد يفاجئ ريال مدريد ويتحرك لضم هدف أنشيلوتي

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

منذ ساعة و 11 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

رقم سلبي يطارد البرتغال بعد توديع أمم أوروبا

منذ 33 دقيقة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

منذ ساعتين

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

موسيماني يستقر على عودة نجم الأهلي

08:30 ص

الأهلي يرد على إمكانية بيع الدبابة

09:00 ص

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

08:07 ص

باريس سان جيرمان يتطلع إلى خطف نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

07:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة