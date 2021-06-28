منحة بعد الدكتوراة في بولندا من التعليم العالي براتب 46 ألف جنيه

أعلن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات الإدارة المركزية للبعثات، عن برنامج الزمالة بالأكاديمية البولندية، بعد الدكتوراة، لمدة عامين، في إحدي المعاهد داخل الأكاديمية البولندية للعلوم (PAS).





وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، تفاصيل منحة برنامج الزمالة بالأكاديمية البولندية بعد الدكتوراة لمدة عامين، وذلك في السطور التالية.





مميزات وراتب المنحة

توفر المنحة للمتقدم الحصول على بدل شهري يصل إلى 2500 يورو، أي ما يعادل 46 ألف و755 جنيها، وإذا كان المتقدم متزوج، فيحق له الحصول على بدل عائلي إضافي، بالإضافة إلى ذلك سيتم منحهم ميزانية بحثية تصل إلى 93000 يورو لكل مشروع.





آخر موعد للتقديم

وبحسب بيان إدارة البعثات والمنح، فإن آخر موعد للتسجيل التقديم هو 30 يونيو2021.





وللاطلاع على الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة، يمكن الدخول من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــــــــا ).





خطة البعثات السنوية لوزارة التعليم العالي

وبسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا بسبب جائحة كورونا، أعلنت وزارة التعليم العالي عن أنه تسهيلا على السادة المتقدمين، تقرر أن يكون التقدم لخطة البعثات 2020-2021 هذا العام إلكترونيا فقط خلال فترة الإعلان بحيث يتم رفع نسخة إلكترونية من كافة نماذج التقدم والاستمارات والمستندات الأصلية على الموقع الإلكتروني.





علما بأنه سوف يتم طلب تقديم كافة نماذج التقدم المعتمدة والخطة البحثية المعتمدة وأصول كافة أصول المستندات المطلوبة ورقيا بعد الانتهاء من عملية التحكيم، وفي حالة اكتشاف أي اختلاف بين ما تم رفعه إلكترونيا وما تم تقديمه ورقيا بعد عملية التحكيم، سوف يتم استبعاد المرشح من الإعلان.





وسوف يتم تطبيق كشف النزاهة العلمية على جميع الخطط البحثية المقدمة لجميع أنواع البعثات، وسوف يتم استبعاد أي متقدم من الإعلان في حالة ثبوت أي مخالفة للمبادئ النزاهة العلمية من خلال نسبة التطابق التي سوف يتم حسابها من خلال البرامج المتخصصة في هذا الشأن.



