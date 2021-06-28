سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 28-6-2021 في مصر





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الإثنين 28 يونيو 2021 في البنوك العاملة في مصر.





أسعار الدولار اليوم الإثنين 28-6-2021 في مصر





البنك الأهلي المصري

15.60 جنيهًا للشراء

15.70 جنيهًا للبيع





بنك القاهرة

15.62 جنيهًا للشراء

15.72 جنيهًا للبيع





البنك التجاري الدولي

15.62 جنيهًا للشراء

15.72 جنيهًا للبيع





مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.62 جنيهًا للشراء

15.72 جنيهًا للبيع





البنك العربي الإفريقي

15.62 جنيهًا للشراء

15.72 جنيهًا للبيع





بنك الإسكندرية

15.61 جنيهًا للشراء

15.71 جنيهًا للبيع











