Advertisements
تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين
الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:02 ص
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين 28 يونيو.
ويحتل أحمد ياسر ريان نجم فريق سيراميكا كليوباترا حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز كالآتي:
1- أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 14 هدفا.
2- أشرف بن شرقي - الزمالك - 12 هدفا.
3- أحمد سمير (طلائع الجيش)-عمر كمال (المصري) - 11 هدفا.
4- عمر جمال (طلائع الجيش) - مصطفي فتحي (سموحة) - رامي صبري (إنبي)، لكل منهم 10 أهداف.
5- محمد شريف (الأهلي) - يوسف أوباما (الزمالك) - باسم مرسي (مصر للمقاصة) - حسام حسن (سموحة) لكل منهم 9 أهداف.
6- فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي) - 8 أهداف.
7- رمضان صبحي (بيراميدز) - أحمد علي (البنك الأهلي) - عمر السعيد (الجونة) لكل منهم 7 أهداف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements