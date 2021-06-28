الطالع الفلكى الإثنين 28/6/2021..السَّاعَات المُنَاسِبَة!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى السّابعة و50 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى التّاسعة و30 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 21 بَؤونَة قبطى ، 28 حُزَيْرَان رُومى ، 18 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - إنتا متئدرش تستغنى عنّى وإنتا عارف ليه.(نبيلة عبيد من فيلم درب الرّهبة-1990)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الدّلو يعنى

الخيال اللازم لإنتاج الأفلام السينمائيّة أو اللوحات الزيتية أو الألحان المُوسيقيّة أو حتى إبتكار عطر جديد ، كل ماسبق غير ملموس لأن الدّلو هوائى ، مع ذلك فزحل كوكب القوانين يحكم الجدى والدّلو يُجبرك على التقيّد بقوانين النوتة المُوسيقية ، قوانين الألوان وقياسات تمثالك المنحوت وقوانين نِسَبْ الزيوت اللازمة لإنتاج عطرك،بدون قوانين زحل تُصبح مُوسيقاك نشاز ورسمتك مُجرّد شخبطة ، لذلك كانت مولودة بُرج الدّلوهى الأكثر إسعاداً لزوج يُعانى من توتّر نفسى أو عُقد دفينة فبإكانها بنظرة عين غيرملموسة مداواة توتّر عصبى أو تهدئة مشاعر فوضويّة تعصف فى اللاوعى لديه وترويضها وإعادة ثقته بنفسه دون حاجة لطبيب نفسى ، بعيداً عن مقاييس الجمال المُتعارف عليها ، كما أنها الأكثر إستعداداً لإسعاد زوج مُتقدّم بالعمر.









الأنشطة مثل الزيارات الإجتماعيّة وصِلَة الرّحِمْ والتضحية بوقتك لزيارة و إسعاد كبارعائلتك وصغارها ، زيارة محلات التسوّق العملاقة والمكتبات ، أعمال فنيّة جديدة إن كُنتَ مُمتَهِناً لأحد المهن الفنيّة ، كلها أنشطة مُعضّدَة بوجود القمر فى برج الدّلو ،الجاذبيّة/الكاريزما المغناطيسيّة وهى الهالة الأثيريّة الغير مرئيّة حول أجسادنا تنشط وترتفع بحلول القمر فى الدّلو برج المغناطيسيّة الغامضة وهذا مفيد لترتفع فرصتك لتعثرعلى عروسك/عريسك،حل مشاكلك العاطفيّة الزوجيّة والتى أساسها المشاعر والأحاسيس الفوضويّة غير الملموسة لكنها تؤرّق منامك وهذه الساعات مُنَاسِبَة لكمش تلك العواطف والهواجس وتسليط الضوء عليها مع الزوجة لتفنيدها وإيجاد حل لها بمشيئة الله تَعَالى .. مع التنبيه بعدم إعطاء غريب مهما كان جذّاباً معلومات عن نفسك من أول لقاء.













*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة ، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من ضررها، إستبن سيارتك أو نقديّة، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج الثور: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجوزاء: مشاريع الإثراء السريع بإمكانها زغللة عينىْ أكثرالرّجال إتّزاناً لكنها غالباً مشبوهة ، الصفيح أكثرلمعاناً من الذهب ، لاتقرصينى يانحلة.





برج السّرطان: من السهل أن يفقد الإنسان أعصابه أمام التراشق بالألفاظ ، التجمّعات العائليّة الكبيرة قد تستحضر خلافات قديمة، الكلمة الزّين.





برج الأسد: النّظام والرّوتين مُفيدان لتفحص التوافه الصغيرة الماكرة حتى لاتسمع العبارة المُستفزّة ، القانون لايحمى المغفلين.





برج العذراء: لا تورّط نفسك بأيّة وعود تشك فى إمكانية أن تفى بها خاصّةً على جبهة العاطفة ، لاتستسلم للموافقة تحت تأثير الإلحاح أو الإحراج.





برج الميزان: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة.





برج القوس: فى المُناسبات وتجمّعات الأقارب، تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج الجدى: لاتُفصِحْ عن مركزك المالى خاصّةً أمام صيّادى الثروات ، أعداء النجاح والحسودين ، الفن والرّياضة مواد حواريّة مُناسبة بعيداً عن أسرارك.





برج الدّلو: إبدأ بتأثيث ركنك الشرقى بمنزلك، ملابس وعطور جديدة ، مصاريف لكن نتيجتها مدهشة لحالتك النفسية ولحياتك الزوجيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحوت: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.



