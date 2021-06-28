موعد مباراة الدنمارك المقبلة في دور الـ8 بكأس أمم أوروبا 2020

حقق منتخب الدنمارك فوزا هاما على نظيره منتخب ويلز بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وبهذه النتيجة يصعد منتخب الدنمارك الي دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بينما ودع منتخب ويلز البطولة.





ومن المقرر ان يلعب منتخب الدنمارك مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وتذاع المباراة بين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



