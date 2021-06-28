الكنيسة القبطية تشارك في اجتماع لممثلي الكنائس الأرثوذكسية بأمستردام





شارك نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا في اجتماع، ظهر اليوم، بالعاصمة الهولندية أمستردام لممثلي العائلتين الأرثوذكسيتين بهولندا في ضيافة الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية شارك فيه أصحاب النيافة المطران Athenagoras مطران إيبارشية البينالوكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج) للكنيسة البيزنطية، ورئيس الأساقفة Khajag Barsamian والقس Michael Bakker كاهن الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، والقس Toran كاهن الكنيسة الأرمينية بأمستردام.



تناول الحديث التعاون بين الكنيسة الشرقية البيزنطية Eastern والكنائس الشرقية القديمة Oriental في الأنشطة الاجتماعية ورعاية السجون والمستشفيات وذلك من خلال المؤسسة الاجتماعية التي تكونت بين الطرفين.