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سوسن بدر تنضم لقائمة أبطال مسلسل "السيدة زينب"

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة في مسلسل "السيدة زينب"، وهو من إخراج محمد النقلى، وتأليف أحمد صبحي، ومن المقرر تصويره خلال الأيام المُقبلة، بعد اختيار باقي الأبطال.

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة سوسن بدر حالياً عرض الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز" الذي يحمل عنوان "البحث عن علا"، وهو بطولة هند صبرى، ومستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.


والجدير بالذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النمر"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، ولاء الشريف، خالد أنور، محمد مهران، نيرمين الفقي، احمد حلاوة، بيومي فؤاد، حنان سليمان، وغيرهما.

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