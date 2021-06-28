المطران عطا الله حنا : " نقف الى جانب اهلنا في سلوان وفي الشيخ جراح وهذه المأساة الوشيكة هي مأساتنا جميعا "







وقال سيادته بأن اهلنا في سلوان وفي الشيخ جراح قد يتعرضون الى نكبة جديدة وتهجير واقتلاع من منازلهم ونتمنى منكم ان تتدخلوا وان تقوموا بواجبكم الانساني والاخلاقي المأمول بهدف وقف حد لهذه المأساة الوشيكة التي ستؤدي الى تهجير اناس ابرياء سوف يفترشون الارض ويلتحفون السماء.







تابع حنا على صفحته الرسمية على فيس بوك: نتمنى منكم ان تقفوا سدا منيعا امام هذا المخطط الهمجي العنصري والذي يندرج في اطار سياسة التطهير العرقي الممارس بحق شعبنا الفلسطيني.

ان مدينة القدس كلها تتعرض لاخطار كبيرة فهنالك استهداف للمقدسات والاوقاف واستهداف للمؤسسات الفلسطينية اما الفلسطينيون في القدس فهنالك شريحة كبيرة منهم تعاني من سياسات التمييز والمظالم المستمرة والمتواصلة.







كلنا مع اهلنا في سلوان ومع اهلنا في حي الشيخ جراح فهذه مأساة حقيقية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني.

وجه المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم نداء عاجلا الى عدد من المؤسسات والهيئات الحقوقية والكنائس المسيحية والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان في عالمنا متحدثا عن المأساة التي يعاني منها اهلنا في حي الشيخ جراح وفي منطقة سلوان في المدينة المقدسة.