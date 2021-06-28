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البورصة توقف التداول علي أسهم 8 شركات لتجاوزها نسبة الـ 5%

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:34 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن الأهم هي ، المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، مصر بني سويف للأسمنت.

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