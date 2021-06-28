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برلماني: 30 يونيو حمت المنطقة من التقسيم وأثبتت أنها أعظم ثورة فى تاريخ مصر

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن ثورة 30 يونيو حمت المنطقة من التفتيت، وحافظت على المنطقة العربية بل والشرق الأوسط من مخطط التقسيم، ومن حزمة من المؤامرات التى كانت تُحاك للمنطقة بالكامل، وأثبتت للعالم أن الشعب المصرى قادر على صنع المعجزات، فى وجود قائد عظيم قادر تحمل المسئولية فى وقت صعب من أجل رفعة الوطن وتلبية لمطالب الشعب المصرى العظيم.


وأضاف "الشرقاوي"، أن الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، بمثابة احتفال وذكرى ستظل راسخة فى عقول وقلوب المصريين، بل والمنطقة بالكامل، بالإضافة لتحقيق مكاسب فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، إلى جانب أنها هى المنقذ الحقيقى لمصر وعودتها مرة أخرى إلى ريادة الوطن العربى والشرق الأوسط والمنطقة بالكامل حيث استعادت مصر دورها المحوري والاستراتيجي خلال الفترة الأخيرة.


وأكد عضو البرلمان، أن ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث، لأنها جاءت لتحفظ الدولة المصرية والمنطقة من التفكيك، وانتشلت الدولة المصرية من مرحلة اللادولة، حيث كانت جميع المؤسسات تنهار، والاقتصاد يتهاوى وملف الرعاية الاجتماعية فى طى النسيان، وسيطرت الجماعات الإرهابية على مقاليد الأمور، مما دفع الشعب المصرى للثورة على هذه الأوضاع السيئة.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن 30 يونيو إلى جانب أن لها الفضل فى حماية المنطقة من التفتيت والتفكيك والتطرف والانقسام، إلا أنها كانت بداية التنمية الشاملة وذلك فى مختلف القطاعات، الصحة، التعليم، البحث العلمى، الطرق والنقل والبنية التحتية والتكنولوجية، والمشروعات القومية، إلى جانب الدور الريادي لمصر على المستوى الدبلوماسي الدولي، متابعا:" حقًا ثورة 30 يونيو هى أعظم ثورة فى تاريخ مصر".

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