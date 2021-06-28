أوكرانيا والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية في البحر الأسود رغم احتجاج روسيا

ستبدأ أوكرانيا والولايات المتحدة تدريبات عسكرية تشارك فيها أكثر من 30 دولة في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا، اليوم الاثنين، على الرغم من الدعوات الروسية لإلغاء التدريبات.





تأتي تدريبات سي بريز2021 في أعقاب تصاعد التوترات بين الناتو وموسكو، التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وألقت قنابل في طريق سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم. ورفضت بريطانيا رواية روسيا عن الحادث.





وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 وتقول إنها أراضي روسية، لكن شبه الجزيرة معترف بها دوليًا كجزء من أوكرانيا. ودعت سفارة روسيا في واشنطن الأسبوع الماضي إلى إلغاء التدريبات وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد إذا لزم الأمر لحماية أمنها القومي.





سيستمر سي بريز2021 لمدة أسبوعين وسيضم حوالي 5000 فرد عسكري من الناتو وحلفاء آخرين، وحوالي 30 سفينة و40 طائرة. ستشارك المدمرة الصاروخية الأمريكية يو إس إس روس وفيلق مشاة البحرية الأمريكية. وتقول أوكرانيا إن الهدف الرئيسي هو اكتساب الخبرة في الأعمال المشتركة خلال عمليات حفظ السلام والأمن متعددة الجنسيات.



