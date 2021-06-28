"الشمس للإسكان" : نقل 2.5 مليون سهم من "بيت الخبرة القابضة" إلى" تكنولويس"

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، نقل ملكية 2.5 مليون سهم من شركة بيت الخبرة القابضة إلى شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي-تكنولويس.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن حصة بيت الخبرة القابضة ستنخفض من 5.288% إلى 3.745%، ونسبة ملكية تكنولويس سترتفع من 0.055% إلى 1.598%، مع حصة لمجموعة مرتبطة لشركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنوانفستمنت بنسبة 0.091%، خالد عبد الله بنسبة 0.061%.

وحققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 49.26 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 49.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.



