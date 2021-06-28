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مستشار الرئيس يكشف بشرى سارة عن لقاحات كورونا في مصر (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تواصلت مع عدة جهات لتوفير لقاحات كورونا منذ بداية الجائحة، فضلا على أننا لم نواجه أي أزمة أو نقص في الأدوية خلال موجات الجائحة.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر تشهد تدفقا للقاحات من مختلف المصادر، منوها بأن هناك اتفاقا مع الاتحاد الأفريقي بتوفير 400 مليون جرعة للقارة الأفريقية، وحصة مصر 26.5 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" والذي يتكون من جرعة واحدة، وسيصل مصر تباعا.

وأضاف أن البرنامج الوطني لإعطاء لقاحات ضد فيروس كورونا يملك رصيد من اللقاحات، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أن تتحول لمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات لمصر ولأفريقيا.

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